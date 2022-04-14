إصابة 8 بحادث تصادم عدد من السيارات بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم عدد من السيارات بطريق الفيوم الصحراوي.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوي.

واعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين تصادم عددًا من السيارات أمام قطاع دهشور اتجاه الفيوم، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات