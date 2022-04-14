الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 بحادث تصادم عدد من السيارات بطريق الفيوم الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم عدد من السيارات بطريق الفيوم الصحراوي.

مصرع 10 بينهم 5 أجانب وإصابة 14 سائحًا في حادث تصادم بأسوان

إصابة سيدتين فى حادث تصادم بين سيارتين بالهرم

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من عمليات شرطة النجدة  يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوي.

واعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين تصادم عددًا من السيارات أمام قطاع دهشور اتجاه الفيوم، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات

أصيب 8 أشخاص حادث تصادم السيارات طريق الفيوم الصحراوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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