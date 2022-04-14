بعد أزمة سيف في «فاتن أمل حربي».. كيف يستعيد الأب علاقته بأبنائه بعد الطلاق؟

في الحلقة الثانية عشر من مسلسل فاتن أمل حربي، كان قرار فاتن بالعودة إلى زوجها سيف، بعدما رسبت الطفلتان في المدرسة وأعتقدت الأم أن هذا التدهور في المستوى الدراسي نتيجة قرارها بالانفصال عن والدهم، ومن ثم ترك الأطفال لأبيهم في ساحة المحكمة، ولكن المفاجأة أن الفتيات رفضن الذهاب مع والدهم بل أنهن أصبحن في غاية الرعب والخوف من والدهم، الذي طردهم من مسكنهم وتسبب لهم في كل هذه الأزمات.

في السطور التالية نشير إلى الطريقة المثلى لتعامل الأب مع الأطفال عقب الطلاق بحسب ما ورد في موقع "foryou":

الدعم العاطفي:

إذا كان الأطفال في حاجة إلى الدعم العاطفي أثناء وجود الأب والأم في علاقة مستقرة داخل المنزل أمر مهم، فإن حاجتهم إلى هذه المشاعر وهذا الحب ترتفع إذا ما قررت الأم الانفصال عن الأب، لابد أن تبقى حلقة الوصل العاطفية بين الأب وأولاده قائمة فيجب ألا يشعروا أن هناك أمور تم تغييرها وإنهم لا يزالون يتمتعون بالحب الكبير الذي يكنه لهم الأب دائما.

مراعاة تصرفاته الشخصية:

الأب لابد أن يكون قدوة لأبنائه بشكل عام ومن أجل ذلك لابد أن يراعي التصرفات التي يقوم بها في المحيط الخارجي، فمبال بالتصرفات التي يقوم بها معهم، هناك عدد من القيم والمبادئ والتي لها علاقة بالحق والعدل والحصول على الحقوق والالتزام بالواجبات لابد أن يقوم الأب بمراعاتها عند التعامل مع الأبناء لكي يخرج للمجتمع أشخاص أسوياء.

الاستمرار في دعم الأطفال:

كلمة الدعم يندرج تحتها عدد من القواعد الهامة وهي الدعم المادي والمعنوي والدعم الخاص بالتقدم والتفوق في الحياة، على الأب أن يحرص على الاستمرار في دفع كافة مستحقات الأطفال المالية وألا يعمل على إخراجهم من المدرسة التي يحبونها ويوجد بها أصدقائهم المفضلين لأن هذا سوف يؤثر بالسلب على نفسية الأطفال الصغار، وكذلك يؤثر بالسلب على علاقة الأب بأبنائه فيما بعد.

الحرص على علاقة طيبة من الأم:

يجب أن يحرص الأب على وجود علاقة طيبة مع الأم من أجل الأبناء الذين هم في حاجة ماسة إلى رؤية علاقة سوية بين آبائهم بعيدة كل البعد عن الخلافات والمشاحنات.