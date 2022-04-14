الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: الجيش الروسى سيُقدم للعدالة بشأن أحداث «بوتشا» فى أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي سيقدم حتمًا إلى العدالة على ما وصفه "جرائم ارتكبها في بوتشا".

وأوضح زيلينسكي- في خطاب بثته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية- أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، زار بوتشا، وأن مجموعة من خبراء الطب الشرعي من المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ العمل في المدينة.

وقامت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بزيارة عمل مشتركة إلى بوتشا في منطقة كييف، حيث يتم استخراج جثث المدنيين القتلى من مقبرة جماعية.

وفي سول، أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها الشديد بشأن الأحداث التى وقعت في مدينة "بوتشا" الأوكرانية، ودعا مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس اليوم، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»- إلى وقف استهداف المدنيين الأوكرانيين، وقال: "إننا قلقون بشدة بشأن ما حدث بحق المدنيين في أوكرانيا".

وأكد البيان أن كوريا الجنوبية ستواصل توسيع مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا، في ظل التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.

من جهة أخرى، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديميتري بيسكوف: «إنه إذا أرادات الولايات المتحدة السلام في أوروبا عليها وقف إمدادات كييف بالسلاح".

وذكر بيسكوف- فى تصريح للصحفيين اليوم- أنه "يمكن للولايات المتحدة أن تتوقف عن مساعدة أوكرانيا إذا أرادت تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، وعلى واشنطن تشجيع كييف على تنفيذ الشروط التي وضعتها روسيا".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر أمس، الأربعاء، تزويد كييف بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن 11 طائرة هليكوبتر من "طراز Mi-17" وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

كييف موسكو روسيا بوتشا أحداث بوتشا أوكرانيا الجيش الروسي زيلينسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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