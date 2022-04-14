تجديد حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالسلام 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم، حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية بمنطقة السلام، وطلب تحريات المباحث.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، أمكن ضبط شخصين حال ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية محمل عليها دراجة نارية تحمل لوحات معدنية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها حال توقفها بمنطقة الحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بإسلوب "الرفع".

وأمكن التوصل للمجني عليه "مالك الدراجة"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.