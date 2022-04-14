الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تيم حسن يتعاقد على مسلسل جديد لرمضان 2023 ويبدأ تصوير فيلم «الهيبة»

تيم حسن
تيم حسن

تعاقد الفنان تيم حسن، على بطولة مسلسل درامي جديد ليشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023، ويتكتم صناع العمل تفاصيله حتى اكتمال الرؤية حول قصته وأبطاله، خاصة وان "تيم" يرغب في تقديم قضية اجتماعية من خلال العمل، ومن المقرر الانتهاء من تحضيرات المسلسل عقب انتهاء الموسم الرمضاني الحالي، وذلك لتحديد موعد لبدء التصوير. 

على جانب آخر يبدأ تيم حسن تصوير فيلم السينمائي الجديد "الهيبة" خلال الفترة المقبلة، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة أجزاء  مسلسل "الهيبة"، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها. 

ومن المقرر أن يصور الفنان الفيلم بالكامل في تركيا، مع المخرج سامر البرقاوي ويضم الفيلم نخبة من نجوم مسلسل الهيبة بمختلف أجزائه. 

وينتظر تيم حسن انتهاء المخرج سامر البرقاوي، من كافة التحضيرات النهائية الخاصة بالسفر إلى تركيا وتحديد أماكن التصوير والتعاقد مع النجوم المشاركين في العمل لانطلاق تصويره. 

فيلم  "الهيبة" سيكون من إخراج سامر البرقاوي، وسيضم مجموعة متنوعة من ممثلي المسلسل على مدار أجزائه الخمسة، حيث من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية في نهاية موسم الصيف المقبل.

وعرض لتيم حسن مؤخرا الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على إحدى المنصات الإلكترونية 

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

تيم حسن الفنان تيم حسن مسلسل الهيبة فيلم الهيبة

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