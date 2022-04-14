ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى لـ4.4 مليون طن.. و14.3% زيادة فى السولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم إنتاج الوقود شهريًا لـ6.954 مليون طن خلال شهر يناير 2022 مقابل 6.896 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2021، بينما كان حجم الإنتاج قد بلغ 6.846 مليون طن خلال شهر يناير 2021.

وأشار تقرير الإحصاء إلى ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا إلى حدود 4.484 مليون طن خلال شهر يناير 2022 مقابل 4.359 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما انخفض الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي لـ3.876 مليون طن خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.917 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وشهد إنتاج البوتاجاز قفزة جديدة ليسجل 169 ألف طن خلال شهر يناير 2022 مقابل 156 ألف طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفع الاستهلاك من 357.6 ألف طن لـ365.6 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما خفضت مصر كميات البوتاجاز المستورد من 181 ألف طن خلال شهر يناير 2021 لـ133 ألف طن خلال شهر يناير 2022.

كما ارتفع إنتاج السولار محليًا لـ925 ألف طن خلال شهر يناير 2022 مقابل 809 آلاف طن خلال الشهر المناظر عليه من العام السابق، كما ارتفع استهلاك السولار شهريًا من 1115 ألف طن لـ1154 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت كمية الكهرباء المولدة شهريا 15.9 جيجا.و.س خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 15.8 جيجا.و.س خلال شهر نوفمبر 2021، بينما كانت كمية الكهرباء المولدة قد بلغت 15.1 جيجا.و.س خلال شهر ديسمبر من عام 2020.

وفى المقابل، تراجعت كمية الكهرباء المستخدمة لـ13 جيجا.و.س خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 13.5 جيجا.و.س خلال شهر نوفمبر 2021، بينما كانت كمية الكهرباء المستخدمة قد بلغت 12.3 جيجا.و.س خلال شهر ديسمبر 2020.