محافظ مطروح يوجه بتوصيل الكهرباء للأسواق الحضارية بسيوة والضبعة وبراني

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماعاً لمناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وتذليل العقبات لتحسين وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات والأجهزة الخدمية ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الي شركة الكهرباء بالتنسيق لتوصيل التيار الكهربي للأسواق الحضارية بسيوة والضبعة وبراني وفقا للأحمال الحالية والمستقبلية، بالإضافة لتشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة مقايسة وتكلفة توصيل الكهرباء للقرية البدوية بمنطقة أبو ميلاد ببراني والتي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة توصيل التيار الكهربي لمحطة صرف قبلي منطقة الريفية، وكذلك عمل الصيانة اللازمة للأعمدة والشبكات وإحلال المتهالك بقرية أبو لهو البحري بعد الانتهاء من قرية أبو لهو الجنوبي.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل مناورة ضخ تجريبي على خط مياه أم الرخم عجيبة مع مراجعة رصيد الخزانات الاستراتيجية وذلك بحضوره شخصياً.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تجرى أعمال رفع كفاءة غراب أم الرخم، وادراج أعمال رافع القصر الجديد في خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المستقبلية لتلبية الاحتياج المائي للمنطقة، ومراجعة كفاءة وتشغيل محطات التحلية بمدينة السلوم لرفع حجم الإنتاج الفعلي لتلبية احتياج السكان.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال على سرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية للصرف الصحي وشنايش المطر لسرعة الانتهاء من رصف 6 شوارع بمدينة الضبعة موجها برفع كفاءة وإحلال وتجديد المأخذ البحري لمحطات تحلية مياه الرميلة وسرعة الإصلاح والصيانة للمعدات.