الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 7 منشآت طبية خاصة «دون ترخيص» في البحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة داخل جميع المنشآت الطبية. 

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وفريق العلاج الحر بالإدارة والوحدة الصحية بمركز ومدينة المحمودية بحملات مرورية مكبرة على 26 منشأة طبية خاصة أسفرت عن الآتي:-ضبط معمل يدار بدون ترخيص ويديره خريج ليسانس آداب وتم تحرير محضر بانتحال صفة طبيب كما تم ضبط  65 أنبوبة اختبار منتهية الصلاحية.  

كما تمكنت الحملة من ضبط معمل يدار بدون ترخيص ويديرة خريج معهد فني صحي وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتنفيذ عدد 7 قرارات غلق لمنشآت طبية خاصة وتشميعها بالشمع الأحمر، وتحرير عدد 2 إنذار مخالفات شروط الترخيص لمستشفى وعيادة خاصة المرور على 15 منشأة طبية خاصة. 

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى، أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنجاح العملية الجراحية التى شهدتها اليوم مستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص باستئصال ورم داخل البطن "بالكبد" وزنة ثلاثة كيلو جرام لطفلة عمرها سنة ونصف كانت تشتكي من آلام بالبطن وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود الورم وقد تم استئصاله بنجاح والطفلة تحت الرعاية الطبية وبحالة جيدة.

حملة البحيرة بدون ترخيص حماية المستهلك محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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