بسبب اللهو.. حبس المتهم بالتعدي على طفل في الشرقية 4 أيام

قررت نيابة مشتول السوق العامة بالشرقية، حبس المتهم بالتعدي بالضرب على طفل عمره 11 عامًا وإصابته إصابات مبرحة بسبب لهو الأطفال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق بوصول طفل عمره 11 عامًا مصابًا بسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبيّن قيام والد طفل جاره بالتعدي عليه بالضرب المبرح في الشارع بسبب لهو الأطفال، وتمكنت وحدة مباحث مشتول السوق من القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، لقيامه بالتعدي على الصغير.