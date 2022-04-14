الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: المملكة داعمة للبنان بالرغم من الفوضى التي تعتريه

الملك سلمان
الملك سلمان

قالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن المملكة داعمة للبنان، بالرغم من الفوضى التي تعتريه ووسط تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب حالة الاحتقان التي رسم ملامحها الشارع اللبناني بين حراك شعبي ومنظومة طائفية.
وأشارت الصحيفة ـــ في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان “بيروت انتماء عربي “ـــ إلى أن العوامل السابقة تدخل فى إطار زعزعة الوضع اللبناني والإقليمي والدولي.
وتابعت الصحيفة أنه ليس من الصعب العثور على وجه الحقيقة في ملاحظة التصريحات المعادية، وخاصة في تعليق وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لدول التحالف العربي، ودفاعه عن جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، والذي أدى إلى انهيار في مسار العلاقة الدبلوماسية بين المملكة ولبنان؛ ما أدى أن تسحب المملكة سفيرها في بيروت، إثر تأجيج حالة من الغضب العربي بسبب هذه التصريحات.
ولفتت إلى أن المملكة العربية السعودية استجابة لدعوات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، أعادت سفيرها إلى بيروت بعد أشهر من توتر العلاقات؛ فالمملكة مواقفها مشرفة، وهي معنية بالاستقرار السياسي في لبنان، رغم كل المنعطفات الحادة التي كانت بمباركة المشروع الإيراني الهادم، والذي ساهم في تبديد ساحات الأمن، وسلب خيرات لبنان، ومحاولة تهجير الشعب وإفقاره؛ لمد مزيد من نفوذ السيطرة عليه.

الرياض لبنان السعودية

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وائل لطفي

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