الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أمناء وآباء التعليم» يقترح خطة لمواجهة الشائعات

طارق عمارة، رئيس
طارق عمارة، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين

علق طارق عمارة، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، التابع لوزارة التربية والتعليم، على مطالبات وزير التربية والتعليم بالتصدي لمروجي الشائعات.

وقال عمارة، في تصريحات له عبر جروب «تعليمنا الجديد»: "اقترح على أعضاء الجروب أن نتفق على خطة ممنهجة لمواجهة هذه الإشاعات والتي ستكثر خلال الأيام المقبلة كما ألمح  الوزير الجسور".

وأضاف: "تتضمن هذه الخطة آليات محددة منها على سبيل المثال:-
1- أن نقوم بنشر وترويج أي بيانات تصدر عن وزير التعليم بشكل سريع و بكافة الوسائل الممكنة. 
2- أن يكون هذا الجروب منبر إعلامي نعرض فيه لأي من الإشاعات المغرضة حتى يتمكن الوزير من الرد عليها بأقصى سرعة. 
3- أن نتتبع أصحاب هذه الاشاعات بكافة الطرق كما وجه  الوزير.
4- عندما نصل إلي من وراء هذه الإشاعات المغرضة يتم الكشف عنهم وفضحهم أمام الرأي العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
5- أن نسلط الضوء على إيجابيات تعليمنا الجديد وذلك في مواجهة سلبيات تعليمنا القديم.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر جروب تعليمنا الجديد لأولياء الأمور والمعلمين: “أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التي انتشرت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية حول تأجيل وإلغاء المهام الآدائية للتضليل والبلبلة”.

وأضاف: “أرجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر، بعد أن تبين كذب أصحابها لأنهم سوف يعاودون الكذب في كل الأمور الأخرى، بينما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط في كل شؤون التعليم”.

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