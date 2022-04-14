الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى وفاة طفل حرقًا وإصابة آخر داخل ورشة عمل بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر نيابة المرج، اليوم، التحقيق في مصرع طفل حرقا وإصابة آخر داخل ورشة عمل بمنطقة المرج.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الطفل، وانتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات الحريق.

وكان قد لقي طفل مصرعه حرقا وتم إنقاذ آخر بعدما حاصرتهما النيران داخل ورشة بمنطقة المرج شمال القاهرة.

وتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل ورشة ووجود متوفى وآخر محتجز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، وتبين أن النيران شبت داخل الورشة وحاصرت طفلين بداخلها، وتم إخماد النيران وعثر على "جثة أ م"، 9 سنوات. 

وتم نقل الجثمان لمستشفى جراحات المرج، كما تم إنقاذ طفل آخر، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق المعمل الجنائي تحقيق النيابة المرج المباحث

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وائل لطفي

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