الطماطم بـ11.5 جنيه.. أسعار الخضراوات جملة اليوم الخميس

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الخميس 14-4-2022، لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

"الدستور" تستعرض خلال السطور التالية أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 5.5 : 11.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2.5 : 4.25 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الخرشوف من 17.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 8 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 10 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 10 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 3 : 5 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 18 : 22 جنيهًا

أسعار ورق عنب بلدي 15 : 17 جنيهًا

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.

سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).