بولندا تطالب الاتحاد الأوروبى بدعمها فى التعامل مع أزمة اللاجئين

طالب نائب وزير الخارجية البولندي، باوي جابونسكي، الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود من أجل مساعدة بلاده في التعامل مع موجة اللاجئين الوافدة من أوكرانيا.

وقال جابونسكي - في مؤتمر صحفي نقله راديو بولندا اليوم /الخميس/ - إن بولندا استقبلت بالفعل أكثر من 2.6 مليون نازح بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف "أننا نواجه أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وعبء مساعدة المتضررين من الصراع الدائر في أوكرانيا لا ينبغي أن يتحمله جيرانها فقط، لذا فإننا بحاجة إلى مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي".

وحذر من أن الفشل في توفير تمويل إضافي للبلدان التي ترحب باللاجئين من شأنه أن يعرض القيم الأوروبية الأساسية للخطر بشكل خطير، حيث إن ذلك من شأنه المساس بحياة الإنسان، والكرامة، والحرية، والحق في العيش بسلام.