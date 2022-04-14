الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 26 امرأة وطفل فى غرق قارب فى نهر بنيجيريا

غرق قارب
غرق قارب

لقي 26 شخصًا على الأقلّ (21 امرأة و5 أطفال)، مصرعهم عندما انقلب قاربهم في نهر بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي.

وقال عليو دانتاني، الرئيس الإداري لمقاطعة شاجاري: "إنّ القارب الذي كان على متنه عدد غير معروف من الركّاب انقلب في نهر شاجاري ليل الثلاثاء".

وأضاف دانتاني: أنّ "غواصين محليّين انتشلوا جثث 26 راكبًا، هم 21 امرأة و5 أطفال".

وأكّد المسؤول، أنّ السلطات لا تعرف بالضبط عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب، حسبما أوردت الوكالة الفرنسية "فرانس برس".

وقال دانتاني: "لا نعلم العدد المحدّد لركاب الزورق وهذا هو سبب استمرار عمليات البحث على أمل العثور على مزيد من الجثث"، ولم يتّضح في الحال سبب الحادث.

وحوادث القوارب شائعة في الممرات المائية النيجيرية، وهي تنجم في الغالب عن الاكتظاظ ونقص الصيانة، ولا سيّما في موسم الأمطار السنوي.

وفي أواخر مارس الماضي، قضى 13 شخصًا غرقًا أثناء فرارهم من هجوم شنّه أفراد عصابات إجرامية على قريتهم.

وقضى هؤلاء عندما انقلب زورقهم في نهر بولاية وسط النيجر، وفقًا لخدمات الطوارئ، حينها.

هذا، وتأتي الحادثة  الجديدة بالتزامن مع مقتل 24 شخصًا على يد رجال مسلّحين في ولاية بينو في وسط نيجيريا، في أحدث أعمال عنف منسوبة لعصابات مسلّحة.

وصرّح ناتانييل إيكيور الناطق باسم السلطات المحلية، الأربعاء، أن "مزارعين (من اتنية بول) شنّوا هجومًا وقتلوا ثمانية أشخاص في مبادوين في منطقة جوما و16 شخصًا آخر في تيورتيو في منطقة تاركا".

وأضاف المسؤول المحلي إيكيور في بيان: أن "عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح وهم يعالجون في مستشفى الولاية".

ولم تؤكّد الشرطة المحلية سوى الهجوم في تيورتيو مع تقديم حصيلة تسعة قتلى.

نيجيريا مصرع 26 شخصا ولاية سوكوتو نهر شاغاري غرق قارب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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