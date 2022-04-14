«الصحة» تواصل إطلاق 10 قوافل طبية ضمن«حياة كريمة» بالمجان

تواصل وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عمل 10 قوافل طبية، أطلقتها أمس، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت وزارة الصحة السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ مركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وكرو ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والعجرة مركز ببا محافظة بني سويف، والوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وأبو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، ونمرة البصل مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والمثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وأبو الريش قبلى محافظة أسوان، وعلقام مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ207 آلاف و509 مواطن من خلال 162 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأكدت الوزارة حرصها على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.