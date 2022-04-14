الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اشعل النار في جسدها.. «سلك المواعين» يودي بحياة طفلة في الفيوم

العاب سلك المواعين
العاب سلك المواعين

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق بعد سقوطها بوعاء بنزين أمام أحد المحلات بالمدينة الصناعية بالسلخانة، لتلقطها النيران أثناء لهو بعض الأطفال بإشعال سلك مواعين بشكل حلزوني للاحتفال بشهر رمضان، مما أدى إلى مصرعها وإصابة طفل آخر.

وكان قد تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلة وإصابة آخر في الشارع.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام مجموعة من الأطفال باللعب بمنطقة السلخانه منذ ما يقرب من 4 أيام بسلك المواعين، وأشعل أحد الأطفال السلك ليبدأو اللعب واللهو، وكانت بجانبهم طفلة صغيرة، عندما ازداد اشتعال النيران خافت الطفلة وبدأت تتراجع إلى الخلف، وكان من ورائها أحد الأوانى المليئة بالبنزين  التي يستخدمها الميكانيكية لغسل بعض الأشياء الخاصة بأعملهم، وقعت الطفلة في تلك الآنية أمام المحل،  لتسقط عليها بعض شرار تلك الأسلاك، فتشتعل الآنية والطفلة معًا ليحترق جسدها.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفي لمحاولة إنقاذها، لكن فارقت الحياة، اليوم الخميس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

وفاة طفلة اشتعال النار جسدها ألعاب سلك المواعين بالفيوم

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وائل لطفي

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