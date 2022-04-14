الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول السفير البلجيكى إلى أسوان لإنهاء إجراءات ضحايا الأتوبيس السياحى

حادث الأتوبيس السياحي
حادث الأتوبيس السياحي

شهدت مدينة أسوان، وصول سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنيه، وذلك للاطمئنان على ضحايا تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، واندلعت النيران به واشتعاله، أمس الأربعاء.

وتأتي الزيارة أيضًا في إطار إنهاء الإجراءات اللازمة لاستلام جثة الشخص بلجيكي الجنسية الذي لقي مصرعه، إثر حادث تصادم الأتوبيس السياحي.

ومن المقرر أن يصل صباح اليوم الخميس، مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة إلى محافظة أسوان، وذلك أيضاً للاطمئنان على المصابين وعلى الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث سالف الذكر.

وتشمل زيارة السفير الفرنسي استلام 4 جثامين للأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، من ضمن الـ 10 ضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث.

جدير بالذكر أنه لقي 10 أشخاص (5 مصريين، 4 فرنسيين، بلجيكي) مصرعهم جراء تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل، واندلعت النيران به واشتعاله جنوب محافظة أسوان، أمس الأربعاء.

وانتقل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالات المصابة في الحادث، ومن خلال غرفة عمليات متحركة، قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية.

وأجريت الآشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل، حيث تم تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعي.

ووجه اللواء أشرف عطية بتوفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج، لحين تماثلهم للشفاء الكامل، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

كما تواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحي الفرنسي والبلجيكي.

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