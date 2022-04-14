نشرة منتصف الليل|تسريب خطير لـ الشاطر وحقيقة وفاة صفاء أبو السعود

حملت الساعات الأخيرة من 13 أبريل 2022 العديد من الأخبار الهامة والعناوين الصحفية اللافتة، حيث تجمع "الدستور" لكم أبرز ما جرى وشغل المصريين، وفي السطور الآتية نجمع لكم أبرز الأخبار في نشرة "ما بعد منتصف الليل".

صفاء أبو السعود تنفي لـ«الدستور» شائعة وفاتها: «أنا بخير والحمدلله»

لا يخلو يوم من شائعة وفاة فنانة أو شخصية مشهورة في المجتمع، ومساء الأربعاء 13 أبريل 2022 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا مفاده وفاة الفنانة صفاء أبو السعود عن عمر ناهز 71 عاما.

وتواصل موقع «الدستور» على الفور مع الإعلامية والفنانة القديرة، والتي نفت الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقالت: «الحمد لله أنا بخير.. كلها مجرد شائعات شكرا على اهتمامكم وسؤالكم».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مجهولة عن تعرض الفنانة صفاء أبوالسعود لحادث أدى إلى وفاتها على الفور.. وإليكم باقي (التفاصيل)

الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر: رفضنا تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. إحنا مش فى حرب مع حد

ينشتغل المصريين كل يوم بأحداث ومفاجآت يكشفها مسلسل الاختيار كل يوم، وكان هناك تفاعل واسع حظيت به الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار" وتتضمن كل حلقة عددا من التسريبات الخطيرة عن تنظيم الإخوان، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على قناة «أون إي»، تسريبًا جديدًا لـ خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، كشف عن توجيهات من جماعة الإخوان الإرهابية لخالد مشعل.

وقال الشاطر خلال التسريب: «لو حصلت ثورة جياع فيها خطر على مصالحكم، وعلى مشروع إسرائيل، النهارده لما شعب وقف وقال عاوزين نروح الحدود مع إسرائيل؛ كلنا وقفنا وقلنا لا واتصلنا بخالد مشعل».

وأضاف الشاطر «قلنا طلَّع بيان للإعلام، وقالوا مش عاوزين المصريين يروحوا، إحنا دلوقتي مش عاوزين انهيار في البلد، مش عاوزين فوضى مش عاوزين تخريب، ولا حتى ضد مصالحهم، إحنا مش في حرب مع حد».. ولقراءة باقي (التفاصيل )

محافظة القاهرة: لا إصابات فى حريق «ماسورة غاز ألماظة»

ونشب منذ ساعات حريق بخط الغاز المجاور لنادي الأهلي فرع مدينة نصر، حيث قال اللواء إبراهيم عوض، مسئول غرفتي إدارة الأزمات والمتابعة المركزية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن سبب الحريق أسفل كوبري ألماظة، كسر في ماسورة غاز خلف النادي الأهلي مطلع كوبري أبوغزالة تقاطع شارع النصر مع شارع الطاقة.

وأكد في تصريحات لـ «الدستور»، السيطرة على الحريق، نافيا وجود أي إصابات ناتجة عن آثار الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بجوار كوبري ألماظة.. وإليكم باقي (التفاصيل)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين فى الإسكندرية

يبدو أن هناك من يحاول أن يؤجج نيران الفتنة في مصر هذه الأيام ويسبب خلافات بين عنصري الأمة وينشر فيديوهات مفبركة تضرم نار الحقد بينهما.

ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول» حال تعديه على أحد المواطنين أثناء الصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة وقيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب والسب.. وإليكم باقي (التفاصيل)