الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة: لا إصابات فى حريق «ماسورة غاز ألماظة»

إخماد حريق كوبري
إخماد حريق كوبري ألماظة

قال اللواء إبراهيم عوض، مسئول غرفتي إدارة الأزمات والمتابعة المركزية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن سبب الحريق أسفل كوبري ألماظة،  كسر في ماسورة غاز خلف النادي الأهلي مطلع كوبري أبوغزالة تقاطع شارع النصر مع شارع الطاقة.

وأكد في تصريحات لـ «الدستور»، السيطرة على الحريق، نافيا وجود أي إصابات ناتجة عن آثار الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بجوار كوبري ألماظة.
وأكد مصدر مطلع عدم وجود إصابات أو ضحايا حتى الآن، مضيفًا أن مسئولي شركة الغاز توجهوا لمكان الحريق وتم فصل الغاز عن المنطقة.

وشب حريق، مساء اليوم، بماسورة غاز أسفل كوبري ألماظة بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارات إطفاء وإسعاف وجارٍ محاصرة النيران وإخمادها.

 

حريق كوبري الماظة حريق السيطرة علي حريق محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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