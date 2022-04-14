الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين فى الإسكندرية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول» حال تعديه على أحد المواطنين أثناء الصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة وقيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب والسب.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه ( مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام - وسبق اتهامه فى قضية تسول) وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداعه إحدى المصحات النفسية.