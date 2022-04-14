الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين فى الإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول» حال تعديه على أحد المواطنين أثناء الصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة وقيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب والسب. 

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه ( مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام - وسبق اتهامه فى قضية تسول)  وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداعه إحدى المصحات النفسية.

 

محافظة الاسكندرية الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيس بوك ملابسات تداول مقطع فيديو بمحافظة الإسكندرية لتواصل الاجتماعي

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