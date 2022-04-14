العثور على جثة مجهولة متعفنة داخل شقة سكنية فى بلبيس بالشرقية

عثر أهالي مركز بلبيس، على جثة لشخص متوفي داخل شقة سكنية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لإجراء اللازم حيال البلاغ والتحقيق فيه.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا، لمركز شرطة بلبيس من الأهالي بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية، فى حالة تعفن كامل بشارع المتاجر بمدينة بلبيس، و قد تم إخطار الأجهزة الأمنية، والتى حضرت على الفور لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم، و جاري تكثيف الجهود الأمنية للوقوف على تفاصيل الواقعة.