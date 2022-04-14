مسؤول لبنانى: بيروت لا تستطيع البقاء اقتصاديا دون دول الخليج

شدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبناني الوزير السابق محمد شقير، على ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة.

وطالب شقير الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإعادة العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، وفقا لما نقلته وكالة واس السعودية.

وأكد شقير في تصريح له على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصاديا دون علاقة متينة وعميقة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأعرب شقير عن أمله بأن تكون المرحلة المقبلة جديدة وإيجابية وبناءة على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة.

عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية

وفى وقت سابق من اليوم، أكد السفير الكويتي في بيروت، عبدالعال القناعي، أن عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية.

وقال القناعي، في تصريحٍ بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم: "تشرفتُ اليوم وبعد عودتي، بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحث معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، وأعربتُ له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق".

وبشأن استكمال المبادرة الكويتية من خلال البدء بعودة العلاقات الدبلوماسية، قال السفير الكويتي، إن "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وعلى أن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا إلى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء".

وتمنى القناعي "أن يكون ما حدث غيمة عابرة"، مشيرًا إلى أن عودة السفراء سيؤدي إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين.