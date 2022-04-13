العائدون الحلقة 12| المخابرات تختبر ولاء «علاء».. وعمر: «كانت مهمة فشنك»

واصل مسلسل العائدون المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود “رجال الظل” في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 12، استمرار ضباط المخابرات العامة في رصد مخطط تنظيم “داعش”، حيث استمرت عملية تجنيد “علاء” الذي طلب منه رجال المخابرات الذهاب إلى المحطة الفضائية وتصوير خزينة مدير المحطة “جمال" باستخدام “كاميرا سرية” مثبته في قلم، إلا أن"جمال" شك في الأمر واستولى على القلم.

وبعد أن علم أمير كرارة “عمر"، بتفاصيل ما حدث بدأ يطمئن “علاء”وقال له :" الأمر بسيط.. المهمة كانت فشنك"، وتابع: “خليه يديه للجن الأزرق ماتقلقش وانسي الموضوع ده.. مجرد قلم لا فيه كاميرا ولا حاجة.. تفتكر هحطك في اختبار زي ده من غير ما تكون جاهز 100 %.. انت غالي ومهم عندنا".

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.