الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 12| «اضطهاد الحكام للمصريين».. قنوات معادية تُخطط لإشاعة الفوضى في مصر

العائدون
العائدون

واصل مسلسل العائدون المستوحى من ملفات جهاز المخابرات  العامة رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

ورصدت الحلقة 12 من مسلسل العائدون، المؤامرة التي تنفذها القنوات المعادية لمصر بتمويل من دول أجنبية، لإعداد فيلم وثائقي عن اضطهاد الحكام للمصريين على مر التاريخ وانتقاد الأوضاع في مصر.

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMCوDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

الحلقة 11 من العائدون العائدون مسلسل العائدون موعد مسلسل العائدون قنوات عرض مسلسل العائدون

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وائل لطفي

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