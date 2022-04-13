الاقتصاد الروسية: ارتفاع التضخم إلى 17.49% لأول مرة منذ فبراير 2002

أعلنت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الأربعاء، أن ​التضخم​ السنوي تسارع إلى 17.49% حتى الثامن من أبريل وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2002، وصعد من 16.70% الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.

وأشارت الاقتصاد الروسية إلى ارتفاع أسعار كل شيء من الخضر والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت ​روسيا​ في 24 فبراير العملية العسكرية في ​أوكرانيا​.

فيما أكد أليكسي كودرين رئيس غرفة التدقيق الروسية اليوم، أن التضخم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20 في المائة هذا العام.