الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار عاجل من «التعليم» لطلاب التعليم الفنى المتجاوزين نسب الغياب

طارق شوقي
طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، قرارًا ينص على السماح لطلاب التعليم الفني (مرحلة النقل) والدبلوم الذين تجاوزوا نسب الغياب بأداء الامتحانات بالدور الثاني 2022 وذلك بعد برنامج تدريبي لمدة 3 أسابيع.

تستعد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية، وتعقد الامتحانات داخل لجان مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخريطة الزمنية للامتحانات كما هي.

وأضاف الوزير أنه لم يتم صدور أي تعليمات أو بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وأنها في يونيو المقبل كما هو مقرر لها.

امتحانات الدور الثاني امتحانات الثانوي الامتحانات التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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