الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناظرة النيابة لجثة فتاة توفيت في حريق شقة المنيل

حريق شقة
حريق شقة

تبين من مناظرة النيابة العامة بمصر القديمة في واقعة تفحم فتاة في حريق داخل عمارة سكنية بمنطقة المنيل، أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، وأن النيران التهمت جسدها كاملا، ولم تتحمل رئتها، الأدخنة المنبعثة من الحريق، مما أدى إلى الوفاة.

وكشفت معاينة النيابة أن النيران نتيجة ماس كهرباء في الثلاجة تسببت في الحريق بكامل محتويات الشقة.

وتبين من التحريات، أن النيران شبت في ثلاجة وانتقلت بسرعة لباقي أجزاء الشقة واحترقت بالكامل، كما حاصرت النيران فتاة والتهمتها، وتم إنقاذ عدد كبير من سكان العمارة.

كانت قد لقيت فتاة مصرعها إثر حريق ضخم اندلع داخل عمارة سكنية بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم داخل عمارة سكنية بمنطقة المنيل بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ والفحص وعثر على جثة فتاة عمرها 18 سنة متفحمة بالكامل، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مناظرة النيابة تفحم فتاة حريق المنيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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