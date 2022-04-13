برلمانى: مبادرة الرئيس السيسى ساهمت فى القضاء على قوائم الانتظار

بعد إجراء أكثر من مليون عملية جراحية لغير القادرين..

قال الدكتور حسين خضير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات ساهمت في الإنتهاء من إجراء مليون و161 ألفًا و786 عملية جراحية، مضيفًا أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو المبادرات التي أطلقها خلال السنوات الأخيرة، والتي جاء كطوق نجاة للعديد من محدودي الدخل.

وأضاف «خضير» أن مبادرة الرئاسية ساهمت في منع تراكم قوائم انتظار جديدة تحتاج للتدخلات الجراحية الحرجة التي شملتها المبادرة، فضلًا عن كونها تؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصةً في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المبادرة هدفت لتخفيف معاناة غير القادرين ومحدودي الدخل، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وأسرع وقت، وعدم تحمل المريض أي أعباء مادية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن أهمية المبادرة تأتي من كونها تشمل علاج الحالات الحرجة، والتي من بينها جراحة الأورام والعظام والعيون والقسطرة القلبية والمخ والأعصاب والقلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى والقوقعة والنخاع، لافتًا إلى أن معظمها يعاني منها الفئات محدودي الدخل، والذين لا يستطيعون إجرائها على نفقتهم الخاصة.

وأكد «خضير»، على أهمية رفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.