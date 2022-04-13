الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين» يعقد اجتماعًا بشأن قطاع الغاز والنفط غدًا الخميس

بوتين
بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز غدًا الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر فوفاك سوف يشارك في الاجتماع، كما سوف يدلي بخطاب.

كان بوتين قد ذكر، في اجتماع نقل عبر التليفزيون عن تطوير منطقة القطب الشمالي، أن روسيا يمكنها أن تزيد صادرات الطاقة إلى الأسواق الجديدة بعدما رفض بعض الدول "غير الصديقة" شراء الطاقة الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.  

وأضاف أن روسيا يمكنها تطوير ورفع مستوى استخدام التطبيقات المركبة والمتقدمة في تكرير ومعالجة النفط.

وقال بوتين "رفض بعض الدول الغربية التعاون بشكل طبيعي، وكذلك في مجال الطاقة، أضر بالفعل بملايين من الأوروبيين وأسفر عن أزمة طاقة حقيقية".

الرئيس الروسي بوتين النفط

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