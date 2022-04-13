الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بمنطقة التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بورود بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة سكنها، واتهمت جارتها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها جارتها (ربة منزل "لها معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأضافت بأنها نظرًا لترددها على المجني عليها بالشقة محل سكنها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية خططت لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها أثناء زيارتها.

وتابعت أنها قامت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميليها "سيئ النية" (إثنين من أصحاب محلات المصوغات الذهبية "لأحدهم معلومات جنائية")،  تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمة أيداها وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

النيابة حبس سيدة سرقة مشغولات ذهبية التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

د. القس صفوت البياضى

على الدول العظمي إغاثة الدول الفقيرة حتى يعم السلام والأمن كوكب الأرض

جلال حمام

مصر التي فيها.. كل حاجة حلوة

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس