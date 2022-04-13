حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بالتجمع

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بمنطقة التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بورود بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة سكنها، واتهمت جارتها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها جارتها (ربة منزل "لها معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأضافت بأنها نظرًا لترددها على المجني عليها بالشقة محل سكنها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية خططت لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها أثناء زيارتها.

وتابعت أنها قامت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميليها "سيئ النية" (إثنين من أصحاب محلات المصوغات الذهبية "لأحدهم معلومات جنائية")، تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمة أيداها وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.