الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولي: نسبة البلدان المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5%

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي إن نسبة بلدان المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5%.

وقال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، في إصدار أبريل من تقريره "نبض أفريقيا" إن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5% بعد أن كانت 52.6% في أكتوبر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار أن هذا الأمر زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنب "موجة كبيرة" من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.

وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا، حيث دفعت الحرب لرفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأمر الذي أجبر العديد من البنوك المركزي لرفع أسعار الفائدة وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي الأمر الذي يعني رفع تكلفة الاقتراض.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لشؤون أفريقيا في البنك الدولي، ألبرت زوفاك، في مقابلة، إنه في حين أن التعرض لخطر كبير من ضغوط الديون "ليس حكما بالإعدام"، فإنه يتعين أن يواصل المجتمع الدولي العمل للتوصل إلى حلول واضحة من أجل البلاد المحتاجة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ضمان أن يكون التمويل الميسر متاحا للدول الأفريقية".

وفي وقت سابق، توقع مسؤولان أمريكيان أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بقيمة 750 مليون دولار.

وسيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي، التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية من دون موافقة الكونغرس للتعامل في حالات الطوارئ.

وقبل أيام، ذكر البيت الأبيض إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي. 

وفي سياق متصل، استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية"، لوصف الممارسات الروسية في أوكرانيا.

البنك الدولي ديون كبيرة نبض أفريقيا البلدان النامية جنوب الصحراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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