الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من «ليلة الشك» إلى «شغل عالي».. من هي التونسية رشا بن معاوية؟

رشا بن معاوية
رشا بن معاوية

هي تونسية الأصل شاركت من قبل في العديد من الأعمال ولفتت أنظار الجميل بخفة دمها في مسلسل «شغل عالي» للفنانة فيفي عبده، لم تكن المرة الأولى التي تتصدر فيها محركات البحث على جوجل، فقد كان لها دور في مسلسل «ليلة الشك» عام ٢٠١٥، وكان هذا بداية انطلاق شهرتها في مصر، هي الفنانة رشا بن معاوية، التي تصدرت محركات البحث على جوجل، وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنها:

-  ولدت الممثلة تونسية رشا بن معاوية في 20 مايو 1995.

- كان أول ظهور لها عام 2005 في مسلسل "شعبان في رمضان". 

- تألقت في مسلسل "ليلة الشك" عام 2015، ومن هنا عرفها الجمهور المصري.

- في 2018، شهد الظهور الأول لها في الدراما المصرية من خلال دور (صفية) بمسلسل "فوق السحاب" أمام النجم هاني سلامة.

- شاركت في مسلسل "أبو جبل" ولاقت فيه إشادات كثيرة من الجمهور. 

- حصلت على جائزة أفضل ممثلة تونسية عام 2015.

- خطفت الأنظار في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بعدة إطلالات مميزة.

- لديها أكثر من مليون متابع عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

- كان آخر عمل لها في مصر مسلسل "إلا أنا" قبل مشاركتها في مسلسل "شغل عالي".

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