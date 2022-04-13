وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابى حادث صحراوى نجع حمادى

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، أنه فور وصول بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل الوقف الصحراوي ، وجه إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية بالتعاون مع مستشفى قنا العام بسرعة استقبال الحالات المصابة واتخاذ اللازم، في إطار المتابعة المستمرة من غرفة عمليات مديرية الصحة بقنا حول حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي.

وأضاف أن الحادث قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الوقف المركزي و11 مصاباً تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، حيث كان في استقبالهم الدكتور راجي تاوضروس، مدير المديرية، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، وفريق طبي متكامل لتوقيع الكشف علي الحالات المصابة والتي تباينت حالتهم الصحية بين بسيطة ومتوسطة.

حيث اطمأن وكيل وزارة الصحة بقنا على جميع المصابين، مطمئناً إياهم باستقرار حالتهم وموجها إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم لحين تعافيهم.

وحصل “الدستور” على أسماء الضحايا والمصابين للحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، والذي راح ضحيته 3 متوفين وأصيب 11 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة اليابانية بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة رقم 7295 ص ن ج ، كانت في اتجاهها من فرشوط إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع، عصام عنتر محمد أحمد، وسعاد فخري كامل، وعلا ياسر، 30 عاما، كما أسفر عن إصابة سمية عبدالراضى محمد، 35 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وكريمة صبري أحمد ، 22 عاما، اشتباه خلع بالكتف اليمنى، وسعداوي منصور ثابت، 19 عاما، نزيف بالبطن، وأنور فؤاد توفيق، 35 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومصطفى عبده محمود، 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومنصور محمود حمادي، 35 عاما، كسر بالجمجمة، وسامح سعد احمد، 32 عاما، كسر بفقرات الظهر، ومحمد أبوالوفا عثمان، 25 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأبوالوفا عثمان يوسف، 61 عاما، اشتباه خلع بالكتف اليسرى، وجلال عبدالموجود جلال، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثث إلى مستشفى الوقف والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.