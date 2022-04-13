أحداث النهارده.. تكبير صرف معاشات مايو ومبادرة لتوزيع 160 ألف «شنطة رمضان»

شهدت الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، منذ صباح اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفًا لاستكمال تنفيذ خطة أعمال المشروعات والمبادرات، إضافة إلى عقد اجتماعات وزارية للمتابعة والإشراف.

وتستعرض “الدستور” أبرز الأحداث

المالية: لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

أضاف الوزير، الأربعاء، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٤٠٥ ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٧ ألفًا و٩٠٠ سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها ١٦ ألفًا و٧٥٠ «ملاكى» و١١٥٠ «تاكسى وميكروباص».

لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.



تكليفات رئاسية لتبكير صرف المعاشات لـ1.7 مليون مواطن بمناسبة عيدي الفطر المبارك والقيامة

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيدي عيد الفطر المبارك والقيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وقال إنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة الموافق 22 إبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك و البريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الالكترونية بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.

تخصيص 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية بالمحافظات لتوفير شنط رمضان

كما وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على تخصيص 2,5% من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية بالمحافظات لتوفير شنط رمضان للمواطنين، حيث صدر قرار الوزيرة بالترخيص بالخصم من الاحتياطي والشراء من خلال لجنة مشتركة تضم المحافظات والغرف التجارية، على ان يتم التوزيع من خلال المحافظات او مديريات التضامن والتي لديها قوائم بالاسر الأولى بالرعاية بكل محافظة.

وقالت الوزيرة إنه سيتم توفير أكثر من 160 ألف شنطة رمضان، مقدمة من الغرف التجارية بـ 19 محافظة منها الإسكندرية وأسيوط، والمنوفية والدقهلية.

32.3 % انخفاضًا في قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض العجـز في الميـزان التجاري إلى 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 32.3 ٪.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصـادرات بنسبـة 34.5٪، حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خـلال شهــر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 107.0٪،البترول الخام بنسبة 66.5٪، ملابس جاهزة بنسبة 46.8٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبــة 76.3٪).



إعلان نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، عن نتيجة الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات "الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة" الذين سددوا الرسوم الخاصة بامتحان تحديد المستوى وفقًا للقوائم المرفقة، على أن تعلن نتائج الطلاب المحجوبة عقب تسديدهم رسوم أداء الامتحانات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إتاحة الفرصة للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات ضمن الدفعة الأولى، وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم، لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 مايو المقبل.

تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ847 ألف منتفعة

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 847 ألف و955 منتفعة خلال الربع الأول من العام الحالى من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الأربعاء، أن الوزارة نفذت 348 قافلة صحة إنجابية وخدمية بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بجانب القيام بعدة حملات تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بعدة محافظات.