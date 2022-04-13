الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في مشاجرة بقرية الزهراء بكفر الشيخ

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 13 شخصا في مشاجرة  بقرية الزهراء الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، كما انتقل رجال الأمن لموقع المشاجرة، وللمستشفى.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع مشاجرة بقرية الزهراء الواقعة على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وانتقل عدد من رجال الأمن، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من عبدالغني السيد عبدالغني، 34 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس،ومعتز السيد عبدالغني، 37 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري، وبهجت السيد عبدالغني ،40 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس وكسر بالذراع اليمن، وشحاته عبدالشافي مجاهد، 60 سنة، بجروح في الرأس وكدمات ونزيف بالمخ، وربيع عبد الشافي مجاهد، 40 سنة، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاسر زغبي عبدالوهاب، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رجاء عبدالغني، 22 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

كما أصيب الجابري رجائي عبدالغني، بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حامد جادالله، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفرحانه عبدالصادق، 60 سنة، بكسر بالأنف وكسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالرأس، ومحمد السيد عبدالغني، 38 سنة، بكسر  بالذراع الأيمن ونزيف بالأنف والمخ، وصلاح رجائي عبدالغني، 28 سنة، بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات، وحامد جاد الله عبدالعال، 52 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الزهراء مشاجرة كفر الشيخ اصابة بلطيم

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وائل لطفي

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