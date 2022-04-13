«أبو صدام» يشارك في مسابقة الأفلام الروائية في مهرجان مالمو بالسويد

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن الأفلام المشاركة بدورته الـ12 في الفترة من 4 إلى 9 مايو في السويد، ويشارك فيلم “أبو صدام”، والذي كان عرضه الأول من خلال مهرجان القاهرة الدولي، وحصل على جائزة أفضل ممثل للنجم محمد ممدوح، والمهرجان يضم 31 فيلماً طويلاً و25 فيلمًا قصيرًا.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجانب أبو صدام 11 فيلماً آخرين من أنحاء الوطن العربي، اما مسابقة الأفلام الوثائقية فتضم 8 أفلام ومسابقة الأفلام القصيرة تضم 25 فيلماً، وسيفتتح المهرجان دورته بفيلم بنات عبد الرحمن للمخرج الأردني زيد أبو حمدان، ويختتمها بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي.

“أبو صدام” من بطولة محمد ممدوح “تايسون”، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت، ومن إنتاج شركة "سي سينما".

ويدور الفيلم حول سائق تريلا ذو خبرة في عمله، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

على جانب آخر يشارك النجم محمد ممدوح كضيف شرف فى المسلسل الدرامى الجديد العائدون للنجم أمير كرارة والذى يعرض ضمن السباق الرمضانى الحالى .

والمسلسل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى جوهر”.

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية، التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.