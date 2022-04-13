حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأربعاء 13 أبريل 2022

قدم موقع «Hindustan times» توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل:

تنشغل اليوم في تعليم الأطفال وحياتهم المهنية، وتسمع بعض الأخبار الجيدة، وينصحك المستثمرون بتجنب مخاطرتك في استثمار الأموال في الوقت الحالي، والتفكير طويلا قبل اتخاذ أي قرار مالي.

برج الثور:

تكون ضحية عدم الرضا، قد لا تحصل على نتيجة عملك الجاد، ويسبب لك ذلك خيبة أمل، ومن الناحية المالية يُنصح بقراءة المستندات بعناية قبل توقيع العقد أو الورقة.

برج الجوزاء:

اليوم تكون مشغولاً في المناسبات الاجتماعية والعائلية، ويمكنك أيضًا التخطيط لسفر قصير متعلقا بالعمل. يمكن حل الخلافات بين الأشقاء أو الأصدقاء الآن.

برج السرطان

يمكنك اليوم تنفيذ بعض الخطط الجديدة في شركتك العائلية، وستدفع لك من حيث المكاسب في المستقبل القريب، تكون أيضًا مشغولًا في الأسرة أو الاجتماع الاجتماعي، وتنفق لشراء بعض المنتجات الإبداعية أو القطع الأثرية لتجديد منزلك.

برج الأسد

السعادة من حولك، ويمكن أن تساعدك على الاستمتاع بعملك اليومي، وتساعدك قوتك على اتخاذ قرارات ناجحة ستزيد أرباحك في المستقبل القريب.

برج العذراء

قد تشعر بالملل، ويؤثر الأرق على صحتك العقلية والجسدية أيضًا وتنزعج بسبب المشكلات الصحية لأفراد عائلتك ما يؤثرعلى إنفاقك على أشياء لا قيمة لها.

برج الميزان

تمنحك استثماراتك السابقة أرباحًا جيدة، وتحصل على نتائج جيدة بعد عمل سهل، ويتحسن وضعك المالي الآن وتحصل على النجاح بسهولة بعد القليل من الجهد.

برج العقرب

تقابل شخصًا ما يقوم بمساعدتك، وتتوقع نموًا إيجابيًا في عملك، ويساعدك مصيرك وتحول خسائرك الآن إلى أرباح، الصحة المالية قد تكون على المسار الصحيح الآن.

برج القوس

تتوقع الحصول على منصب مهم في المكتب، قد تميل إلى الدين والحقائق الأسطورية، وتشعر بأنك أقوى في التفكير، يجعلك واثقا في طريقة عملك، يمكنك أيضًا التخطيط للقيام بجولة خارجية.

برج الجدي

تشعر بعدم السعادة، تشعر بالملل، يؤثر على طريقة عملك، قد يكون هناك بعض التأخير في مشاريعك التي يتعين إكمالها، قد يؤثر ذلك على مكانتك في حياتك المهنية والمنزلية.

برج الدلو

يمكنك أداء أفضل ما لديك في المكتب، قد يكون لديك روابط جيدة مع رئيسك، وقد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقيات، يمكن علاج المشاكل الصحية المزمنة الآن، وقد تحصل على حوافز جيدة لعملك أيضًا، لذا يمكن حل الخلافات مع الأشقاء الآن.

برج الحوت

قد تشعر اليوم بصحة جيدة، ويكون أداءك جيدًا في المكتب، ويساعدك زميلك في أي مشروع مهم، يمكنك تطوير الثقة في الموظفين المرؤوسين مما يزيد من مكانتك بين المجتمع.