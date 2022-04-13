الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تسجل 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية
أرشيفية

سجلت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأربعاء، 23 ألفا و15 حالة إصابة و106 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا ارتفع منذ بداية الجائحة الى ثلاثة ملايين و948 ألفا و869 حالة إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 26 ألفا و395 حالة.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى ثلاثة ملايين و725 ألفا و434 حالة حتى الآن بعد تسجيل تعافي 27 ألفا و626 حالة خلال الساعات الماضية.

وقامت تايلاند بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بشكل كامل بلقاحات كورونا على مستوى البلاد.

يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 498.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و578867.

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