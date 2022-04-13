الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على 12 متهما فى قضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تصدر الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، الحكم على 12 متهما فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".  

 

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

 

كانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

الدائرة الرابعة إرهاب محاكم طرة أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير المستشار محمد السعيد الشربينى

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