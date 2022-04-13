الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تعيد فتح حدودها أمام الزوار الأستراليين بداية من اليوم

نيوزيلندا تعيد فتح
نيوزيلندا تعيد فتح حدودها أمام الزوار الأستراليين

أعادت نيوزيلندا فتح حدودها أمام الزوار الأستراليين اليوم الأربعاء، حيث بدأت البلاد في تخفيف القيود الصارمة المفروضة بسبب الجائحة.
 

ويمكن الآن للمواطنين الأستراليين الملقحين والمقيمين الدائمين المسافرين من أي مكان في العالم السفر إلى نيوزيلندا دون الحاجة إلى عزل أنفسهم.
 

وقالت الخطوط الجوية النيوزيلندية إن لديها 11 رحلة شبه كاملة قادمة من أستراليا إلى نيوزيلندا اليوم.
 

وأضافت الشركة 96 رحلة إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمواكبة الطلب.
 

وقالت المتحدثة باسم طيران نيوزيلندا ليان جيراجتي: "هذه هي الخطوة الأولى في الترحيب بالزوار الدوليين مرة أخرى إلى شواطئنا".


وأغلقت نيوزيلندا حدودها أمام جميع المسافرين تقريبا في مارس 2020.
 

ومن المتوقع أن تفتح نيوزيلندا الحدود بالكامل بحلول أكتوبر.

إمام فتح دود نيوزيلندا الأستراليين الاسترالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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