الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن: القوات المالية استهدفت منطقة قريبة من «مفرزة بريطانية» أممية

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أعلنت السلطات البريطانية أن مروحية تابعة للجيش المالي أطلقت مؤخرا صواريخ سقطت قرب أفراد بريطانيين في قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما).

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: أُبلغنا بواقعة سجلت مؤخرا في مالي أطلقت فيها مروحية تابعة للقوات المالية صواريخ على منطقة تقع على مقربة من مفرزة بريطانية".

وأضاف في رسالة للوكالة أن "كل العناصر البريطانيين بخير، وتم فتح تحقيق في الواقعة".

وسجلت الواقعة التي تطرح مزيدا من التساؤلات حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة في البلاد، قرب تيسيت القريبة من غاو، في شرق مالي.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال ردا على أسئلة صحافيين "قبل بضعة أسابيع تعرضت قوات حفظ سلام تابعة للملكة المتحدة لإطلاق نار، هذه الواقعة قيد التحقيق".

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