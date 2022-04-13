هل تعلن وزارة التعليم تعميم البابل شيت على امتحانات الشهادة الإعدادية؟.. مصادر تجيب

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله بشأن نية الوزارة في تعميم تجربة البابل شيت لطلاب الشهادة الإعدادية وأن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن جميع التفاصيل يوم الخميس المقبل.

وقالت المصادر لـ"الدستور": “هذا غير صحيح وتطبيق البابل شيت يحدث في مدارس بورسعيد فقط وهي تجربة فردية وليست معممة”.

وكانت قد تعددت التساؤلات بين أولياء الأمور والمعلمين وقالوا في رسالة موجهة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر جروب "تعليمنا الجديد": "دكتور طارق هناك شائعات كثيرة بتتداول الآن عبر الجروبات ومواقع التواصل بسبب هذا البوست«مفاجأة سارة لدفعة 3 إعدادي وأولى وثانية وثالثة ثانوي يوم الخميس» استاذنك لاستضاح ذلك الأمر وخصوصا بدأت الأحاديث تحوم حول تعميم البابل شيت للجميع في تلك الصفوف وخاصة الصف الثالث الإعدادي".

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة اأنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول و الثاني الثانوي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/4/18.

وكشفت الوزارة معلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).