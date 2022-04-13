الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

تفاصيل لقاء رئيس الأركان السعودي مع قائد القوات البحرية الأمريكية

رئيس الأركان السعودى
رئيس الأركان السعودى

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس هيئة الأركان العامة السعودى فياض بن حامد الرويلي التقى مع قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية تشارلز كوبر.

ولفتت الوكالة السعودية، إلى أن الطرفين بحثا خلال التعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت أن اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية، تناول عددا من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن قائد القوات البحرية السعودية فهد بن عبدالله الغفيلي حضر اللقاء، إلى جانب عدد من كبار الضباط من الجانبين.

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