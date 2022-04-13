الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تدوير وخلط حشيش بـ5.6 مليون جنيه فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (370 طربة لمخدر الحشيش وزنت 92,500 كيلو جرام- وكمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - وعدد من الأقراص المخدرة - والأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - ومبلغ مالى – وهاتف محمول).

 

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5٫600٫000  خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريباً).

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية المواد المخدرة مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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