«ملف سري» الحلقة 11.. فريدة تساعد المستشار يحيى في كشف حقيقة عائلة المالكي

بدأت الحلقة 11 من مسلسل ملف سري بمشهد للمستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، وهو نائم ويحلم بمقتل مليكة في حادث سير، خلال ذهابها لتدريب العزف والغناء دار الأوبرا، ليفاجئ بعدها هاني سلامة باتصال تليفوني من فريدة، والتي تلعب دورها الفنانة دينا عبدالعزيز، لتخبره أن يبحث وراء محسن محيي الدين، والذي يلعب دور هارون المالكي، حتى يكشف كل خيوط الحقيقة.

الأمر الذي يثير ذهن المستشار يحيى ويدخل في دوامة التفكير وتجميع الخيوط، وعلى صعيد موازي اتخذت فريدة، والتي تتخذ قرارها برفد إيهاب فهمي، والذي يمثل دور حسين، والذي يقرر الانتقام؛ من خلال استئجار مجموعة من المجرمين والخارجين عن القانون ويطلب منهم حرق مصانع يوسف المالكي، والذي يلعب دوره الفنان الكبير ماجد المصري.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».