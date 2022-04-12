سنغافورة: تسجيل 4552 حالة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، في البلاد إلى 4552، بما يقارب ضعف الحالات المسجلة أمس البالغ عددها 2568 حالة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز"، تميل أعداد الحالات إلى الارتفاع في أيام الثلاثاء مقارنة بباقي أيام الأسبوع، حيث تعكس الزيادة في حالات العدوى بعد العطلة الأسبوعية، التي يحضر المزيد من الأشخاص مناسبات اجتماعية متنوعة.

وأوضحت الصحة السنغافورية، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الأشخاص الذي تم نقلهم إلى المستشفى بلغ 324، أقل من أمس الذي تم نقل 339 شخصًا فيه إلى المستشفى.

وذكرت أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا "كوفيد- 19".

يشار إلى أن الحكومة السنغافورية قررت مؤخرًا إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الملقحين بشكل كامل ضد فيروس "كورونا" دون الحاجة للخضوع إلى اختبارات طبية أو عزل صحي.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 499 مليونًا و748 ألفًا و65 إصابة.

وأفادت الجامعة- في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و181 ألفًا و560 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ985 ألفًا و826 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفًا و576 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفًا و691 وفاة.