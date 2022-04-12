الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب فى الأسواق (فيديو)

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد كسره حاجز ألف جنيه للجرام لعيار 21 الأكثر شيوعاً، وكذلك اقتراب عيار 24 من كسر حاجز الألف ومائتي جنيه للجرام.

وقال أحمد طه أحد تجار الذهب لـ«الدستور»، إن الذهب شهد انخفاضا ملحوظاً في الأسابيع الماضية بعد أن كسر حاجز الألف جنيه منذ حوالي شهر وبدأ في التراجع حتى استقر عند 985 جنيها لعيار 21  و1125 لعيار 24 و 845 لعيار 18، موضحا أنه بدأ يواصل الارتفاع يوم السبت الماضي ليكسر حاجز 1000 جنيه للجرام لعيار 21 مرة أخرى بعد استقرار دام حوالي اسبوعين.

سعر الذهب اليوم

وأضاف طه خلال بث مباشر على صفحة جريدة “الدستور” على موقع "فيس بوك"، أن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 أبريل وصل إلى أسعار غير مسبوقة حيث سجل:

عيار 18 سعر  883 جنيها للجرام.

وعيار 21 سجل 1030 جنيها للجرام.

بينما عيار 24 سجل 1177 جنيها للجرام.

ووصل سعر الأونصة 1958.96 دولار مسجلة بذلك أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

كما وصل سعر جنيه الذهب إلى 8240 جنيها.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار، وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأشار طه إلى أن سبب ارتفاع سعر الذهب خلال الأيام القليلة الماضية هو ارتفاعه في شاشة البورصة العالمية وليس للأمر أسباب أخرى كأسباب الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي وهو كان بسبب اشتعال الأحداث الروسية الأوكرانية وكذلك رفع سعر الفائدة وارتفاع سعر الدولار كل ذلك كان سببا في وصول أسعار الذهب لأرقام غير مسبوقة.

وأعلن المركزي الروسي خفض حصة الدولار الأمريكي في احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي إلى 10.9% على مدار الأشهر الستة حتى أول يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبًا.

 

 

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