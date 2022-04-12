ملخص الحلقة 11 الاختيار 3 | تسريب جديد لمرسي والشاطر.. وتصدي السيسي لمحاولات بيع سيناء

أحداث هامة ومتنوعة تناولتها الحلقة 11 من مسلسل «الاختيار 3» الذي يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3

وعرضت الحلقة محاولات جماعة الإخوان لتجنيس أعضاء جماعات إرهابية بالجنسية المصرية وهو ما رفضته أجهزة الأمن المصرية بعد تحريات كبيرة حول الأشخاص المرسلين من قبل رئاسة الجمهورية لتجنيسهم واكتشافها انتمائهم لجماعات إرهابية.

كما ركزت الحلقة على محاولات الإخوان تمليك أراضي سيناء وخاصة الحدودية منها لبعض رجالها المنتمين لجماعات إرهابية، وهو ما رفضه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في حينها قائلًا " لن أسمح لهم ببيع الأرض التي استردناها بدماء شهدائنا".

وأصدر قرار رقم 203 لسنة 2012 والذي يقضي بحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً.

وعرضت الحلقة ردود أفعال غاضبة من قادة الإخوان وخاصة خيرت الشاطر على قرار السيسي بحظر بيع أراضي سيناء.

كما عرضت الحلقة تسريب جديد للجماعة وكان لقاء بين الشاطر ومرسي وقال الشاطر في الفيديو المسرب: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، وجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

وتضمن أيضا حوارًا عبر الهاتف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع آنذاك- والرئيس المعزول محمد مرسي، إذ طلب الرئيس السيسي من مرسي فك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي التي حاصرها أنصار المعزول.

وتناولت الحلقة 11 عدة أحداث هامة منها محاولات الإخوان لتفجير الكنائس والدور الكبير الذي لعبه رجال الأمن في إحباط مخططات الإخوان لتفجيرها، فإن المُكلَّف بعملية التفجير هو أحد المتعاونين مع الأمن الوطني، الذي تم زرعه داخل جماعة الإخوان، لكشف خططهم الإجرامية، وعند رفضه لتنفيذ العملية، هدده أحد أعضاء الجماعة قائلاً: "خايف على نفسك ولا على أعداء الإسلام؟".



كما سلطت الحلقة 11 مخطط الإخوان لتدريب الشباب على حمل السلاح، وعرضت مشهد لوزير الشباب والرياضة ودوره في ضم الشباب إلى الإخوان، حيث أبرز المشهد الذي جمع بين محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية والقائم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المخلوع محمد مرسي، حيث قال للأول هذه الملفات التي أرسلها المهندس خيرت الشاطر وفيها ملف عن أسامة ياسين، وزير الشباب.

سلطت الحلقة ١١ من مسلسل الاختيار ٣ الدور الذي كان يقوم به وزير الشباب الرياضة في ضم الشباب إلى الإخوان ط، حيث أبرز المشهد الذي جمع بين محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية والقائم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المخلوع محمد مرسي، حيث قال للأول هذه الملفات التي أرسلها المهندس خيرت الشاطر وفيها ملف عن أسامة ياسين، وزير الشباب.

وقال عبدالعاطي: " البشمهندس خيرت شايف ان الأخ أسامة من ساعة ما تولى منصبه في الوزارة وهو أظهر شخصية قوية جدا في السيطرة على كل مفاصل الوزارة، بداية من تعيين عدد كبير من الجماعة في مناصب قيادية في الوزارة وتوسيع نشاط الوزارة وبرامجها والأهم الوصول إلى عدد أكبر من الشباب في الجامعات والمدارس، دا غير أنه قطع شوط كبير في السيطرة على مراكز الشباب وبقى فيه عدد كبير من شبابنا قادر يمسك مناصب قيادية فيها بعد تخفيض سن الإدارات.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 فى رمضان 2022

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.