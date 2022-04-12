الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 11|«أسامة ياسين» يُنفذ خطة الجماعة الإرهابية للسيطرة على مراكز الشباب

الفنان عبد العزيز
الفنان عبد العزيز مخيون، القائم بدور محمد بديع

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

تناولت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3، دور وزير الشباب الإخواني أسامة ياسين في تجنيد وضم الشباب إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

واجتمع محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال عبدالعاطي: “ البشمهندس خيرت شايف ان الأخ أسامة  من ساعة ما تولى منصبه في الوزارة وهو أظهر شخصية قوية جدا في السيطرة على كل مفاصل الوزارة، بداية من تعيين عدد كبير من الجماعة في مناصب قيادية في الوزارة وتوسيع نشاط الوزارة وبرامجها والأهم الوصول إلى عدد أكبر من الشباب في الجامعات والمدارس، دا غير أنه قطع شوط كبير في السيطرة على مراكز الشباب وبقى فيه عدد كبير من شبابنا قادر يمسك مناصب قيادية فيها بعد تخفيض سن الإدارات”.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الاختيار الاختيار 3 الحلقة 11 مسلسل الاختيار الحلقة 11 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 الإخوان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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